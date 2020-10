Ultime Notizie Roma del 29-10-2020 ore 10:10 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio la Francia in lockdown da domani fino al primo dicembre almeno l’ho annunciato ieri sera il presidente francese Emmanuel Macron e parlando Alla nazione restrizioni anche in Germania che limita la circolazione delle persone in Spagna blocchi regionali in Svizzera locali chiusi dalle 23 oggi L’Unione Europea si riunisce vertice sulla pandemia mentre la BCE potrebbe aprire anticipatamente ondata di acquisti di debito prevista a dicembre il premier Giuseppe Conte riferirà in Parlamento quest’oggi sulle dpcm le misure anti contagio smentite le voci su un imminente lockdown nazionale mentre manifestazioni e scontri Ancora ieri un po’ in tutta Italia Verona episodi di violenza durante un corteo di estrema destra la ministra dell’Internofrancese ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 ottobre 2020)dailynews radiogiornale informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio la Francia in lockdown da domani fino al primo dicembre almeno l’ho annunciato ieri sera il presidente francese Emmanuel Macron e parlando Alla nazione restrizioni anche in Germania che limita la circolazione delle persone in Spagna blocchi regionali in Svizzera locali chiusi dalle 23 oggi L’Unione Europea si riunisce vertice sulla pandemia mentre la BCE potrebbe aprire anticipatamente ondata di acquisti di debito prevista a dicembre il premier Giuseppe Conte riferirà in Parlamento quest’oggi sulle dpcm le misure anti contagio smentite le voci su un imminente lockdown nazionale mentre manifestazioni e scontri Ancora ieri un po’ in tutta Italia Verona episodi di violenza durante un corteo di estrema destra la ministra dell’Internofrancese ...

fanpage : 'Non posso querelarlo perché il reato di #negazionismo non esiste'. Massimo Galli replica duramente ad Alberto Zang… - Agenzia_Ansa : #Covid: balzo di #vittime nel Regno Unito, 367 nelle ultime 24 ore. I #contagi quotidiani sono attorno ai 23.000… - NintendoItalia : L'ultimo #NintendoDirectMini: Partner Showcase dell'anno è arrivato! Guardalo adesso per scoprire le ultime novità… - junews24com : Morata in fuorigioco: nuovo record, ma non è un caso... Il dato - - katy_katy131211 : Tutti gli ospiti di AmaSanremo da Arisa e ?@MetaErmal? a Leo Gassmann - Optimagazine: ultime news, video e notizie… -