Roma | paura a Termini | si sdraia sui binari mentre arriva il treno | una “bravata” che poteva costargli la vita

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Gli agenti della Polizia Ferroviaria dihanno denunciato per interruzione di pubblico servizio un cittadino straniero. L’uomo, un indiano di 31 anni, si èto su uno proprio nel momento in cui stavando unregionale. Grazie alla prontezza del macchinista, che ha arrestato la corsa del convoglio, l’uomo non è stato investito. Una volta raggiunto dagli agenti, lo straniero non ha saputo motivare il suo gesto, frutto, probabilmente, di una bravata chela: sisuiil ...