Rino Gaetano | ironia dal “cielo blu”

(Di giovedì 29 ottobre 2020)– Photo Credits Pinterest.comL’esistenza terrena disi schiantò contro un camion il 2 giugno 1981. La sua stella aveva brillato dal ’78 con il suo memorabile e dissacrante successo Gianna che fece irruzione sul palco di Sanremo e travolgendo il cantautore, che amava definirsi un autore prima che un cantante, o meglio un poeta, con tutte le caratteristiche di colui che stravolge una tradizione e produce nuove forme. Questa fu l’essenza che l’attore Claudio Santamaria colse per far proprioche interpretò nella fiction– Ma il cielo è sempre più blu: “Era un poeta prima di ogni altra cosa, e un giullare, un dissacratore che sapeva ...

Rino Gaetano avrebbe compiuto 70 anni il 29 ottobre. E a quasi 40 anni dal quel tragico incidente che lo uccise, in realtà non si è mai spento, per l'attualità delle sue canzoni, sempre molto amate ...Nel giorno del suo compleanno ricordiamo uno dei cantautori più amati degli italiani. Era nato a Crotone il 29 ottobre del 1950. Ci ha lasciato a Roma il 2 giugno 1981, aveva 31 anni. Nei testi delle ...