Perché bisogna stare attenti alle anteprime dei link inviati via chat

London, UK – July 19, 2018: The buttons of Whatsapp, Messenger, Telegram, Pinterest Whatsapp e Telegram (Getty Images)Le anteprime dei link inviati nelle app di messaggistica possono essere un nuovo rischio per la sicurezza informatica degli utenti. A evidenziare il problema ci hanno pensato i ricercatori di sicurezza Talal Haj Bakry e Tommy Mysk. Secondo i ricercatori le anteprime dei link possono essere un potenziale rischio poiché, sebbene inviati tramite messaggi protetti da crittografia end-to-end, potrebbero esporre gli indirizzi Ip degli utenti, una volta cliccati, o scaricare inutilmente molti gigabyte di dati in background. I problemi riscontrati dai ricercatori provengono da alcuni bug correlati alle anteprime dei link.

