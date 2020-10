Pareggio deludente per la Roma, col Cska Sofia è solo 0-0 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma – Dopo il rocambolesco Pareggio ottenuto in rimonta in casa del Milan, la Roma si rituffa in Europa League, ricevendo all’Olimpico per la seconda giornata del girone il Cska Sofia. Ampio turnover da parte di Fonseca, con l’esordio stagionale di Smalling e Fazio al posto di Ibanez. Titolari anche Peres e Villar, a riposo Pedro e Dzeko. Annullato goal a Smalling Dopo appena quattro minuti di gioco, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mkhitaryan crossa a centro area con Smalling che corregge in rete, ma la marcatura viene annullata dal direttore di gara per via di un fuorigioco del giocatore armeno. Ci prova il Cska Sofia Al ventesimo minuto prima vera occasione per gli ospiti, che vanno vicini al bersaglio grosso: Mazikou in pressing su ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 ottobre 2020)– Dopo il rocambolescoottenuto in rimonta in casa del Milan, lasi rituffa in Europa League, ricevendo all’Olimpico per la seconda giornata del girone il. Ampio turnover da parte di Fonseca, con l’esordio stagionale di Smalling e Fazio al posto di Ibanez. Titolari anche Peres e Villar, a riposo Pedro e Dzeko. Annullato goal a Smalling Dopo appena quattro minuti di gioco, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mkhitaryan crossa a centro area con Smalling che corregge in rete, ma la marcatura viene annullata dal direttore di gara per via di un fuorigioco del giocatore armeno. Ci prova ilAl ventesimo minuto prima vera occasione per gli ospiti, che vanno vicini al bersaglio grosso: Mazikou in pressing su ...

ReteSport : ??#RomaCskaSofia termina 0-0. Pareggio deludente dei giallorossi, che non riescono mai a trovare il ritmo giusto. Mi… - romanewseu : Roma deludente che non va oltre il pareggio in casa contro il #CSKA. Giovedì prossimo lo scontro contro il #Cluj, p… - Frra_Roma : Pareggio deludente contro una squadra di pippe. Bella la traversa di Mkhitaryan ma tanto possesso palla sterile e p… - corgiallorosso : Roma-Cska Sofia 0-0 – Pareggio deludente dei giallorossi - pietro48677516 : Mercoledì di #ucl deludente per le italiane. A Torino la #Juventus perde 0-2 contro il #Barcelona ma con tre gol di… -

Ultime Notizie dalla rete : Pareggio deludente Pareggio deludente per la Roma, col Cska Sofia è solo 0-0 RomaDailyNews Bella Roma solo fino al limite dell'area, poi il nulla: con il CSKA Sofia è 0-0

Deludente pareggio per la Roma che, contro il CSKA Sofia nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League, non va oltre lo 0-0.

SONDAGGIO CM.IT – Juventus, Pirlo ‘trema’: c’è la ‘sentenza’

Dopo un avvio di stagione deludente, la posizione di Andrea Pirlo inizia a non essere più così salda: la posizione dei tifosi ...

Deludente pareggio per la Roma che, contro il CSKA Sofia nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League, non va oltre lo 0-0.Dopo un avvio di stagione deludente, la posizione di Andrea Pirlo inizia a non essere più così salda: la posizione dei tifosi ...