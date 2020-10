Nizza, attentato terroristico nella basilica di Notre Dame: 3 morti (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una donna di 70 anni sarebbe stata decapitata, dice un poliziotto ai microfoni di BFM-TV. L’autore dell’attacco è stato fermato Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 29 ottobre 2020) Una donna di 70 anni sarebbe stata decapitata, dice un poliziotto ai microfoni di BFM-TV. L’autore dell’attacco è stato fermato

TgLa7 : Francia, #Nizza: le vittime dell'attentato terroristico salgono a tre, decapitata una donna - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - SimoPillon : Ennesimo attentato anticristiano a #Nizza, un uomo decapitato in chiesa. La vera emergenza è la #cristianofobia L'… - magicamirta : RT @TgLa7: Francia, #Nizza: le vittime dell'attentato terroristico salgono a tre, decapitata una donna - Frances69744637 : RT @giorgiomule: È successo ancora. Le notizie che arrivano da #Nizza sono orribili. Solidarietà e vicinanza alla Francia per questo nuovo,… -