Mutti | “Il Palermo è la delusione della Serie C | vi dico la mia sul Bari”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Bortoloparla chiaro.L'ex allenatore die Bari, tra le altre, ha commentato le prestazioni delle due squadre impegnate nel girone C diC. I rosanero, ultimi in classifica e colpiti da un focolaio di Coronavirus, hanno deluso le aspettative di molti, il Bari invece è in linea con quanto si aspettavano gli addetti ai lavori e non. L'ex tecnico ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tuttoc.com, parlando appunto del club rosanero e dei pugliesi.Crivello: “Tutto sui miei compagni di squadra e sul derby con il Catania. Ilnon può essere ultimo, siamo forti ma serve pazienza”"Bari? Sta facendo un ottimo inizio di campionato, in linea con le aspettative. Non è il momento di spaccare in due la stagione, viste anche le situazioni legate al Covid. Ma è ...