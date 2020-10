Mamma e figlio morti di Covid a 24 ore di distanza: 48 e 86 anni, una famiglia distrutta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un dramma familiare causato dal coronavirus. È avvenuto a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dove madre e figlio sono morti nel giro di 24 ore dopo aver contratto il virus. Martedì 27 ottobre è venuta a mancare la madre, Lucia, di 86 anni, a seguito di alcune complicanze che avevano peggiorato il quadro clinico. Dopo appena 24 ore anche il figlio, il 48enne Gerardo Memoli, che si trovava nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Da Procida di Salerno, è morto. Entrambi erano stati ricoverati dopo l’aggravarsi delle loro condizioni. Non è ancora chiaro se i due soffrissero di altre patologie e non risultano coinvolti altri membri della famiglia. Gerardo era dipendente dell’azienda Metellia Servizi nonché pistoniere del gruppo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 ottobre 2020) Un dramma familiare causato dal coronavirus. È avvenuto a Cava de’ Tirreni, in provincia di Salerno, dove madre esononel giro di 24 ore dopo aver contratto il virus. Martedì 27 ottobre è venuta a mancare la madre, Lucia, di 86, a seguito di alcune complicanze che avevano peggiorato il quadro clinico. Dopo appena 24 ore anche il, il 48enne Gerardo Memoli, che si trovava nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Da Procida di Salerno, è morto. Entrambi erano stati ricoverati dopo l’aggravarsi delle loro condizioni. Non è ancora chiaro se i due soffrissero di altre patologie e non risultano coinvolti altri membri della. Gerardo era dipendente dell’azienda Metellia Servizi nonché pistoniere del gruppo ...

