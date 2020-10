Le macchie sul viso di Patrizia De Blanck causate da una terribile malattia: “Ho rischiato la meningite fulminante” (Di giovedì 29 ottobre 2020) Patrizia De Blanck fa spesso parlare di sè per le sue uscite “forti”, anche all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Tuttavia, c’è anche un altro particolare della Contessa che sta facendo discutere molto il popolo del web. In molti hanno infatti notato alcune macchie sul volto della De Blanck, chiedendosi il motivo di quelle strane imperfezioni cutanee. Il mistero in realtà non è tale, perchè era stata la stessa Contessa a parlare pubblicamente di una malattia che l’aveva colpita due anni fa e che stava per diventare letale. Si tratta della dacriocistite, un’infezione del sacco lacrimale, che di fatto va ad ostruire proprio il dotto lacrimale. Molto frequente e poco preoccupante nei bambini, nelle persone di una certa ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 29 ottobre 2020)Defa spesso parlare di sè per le sue uscite “forti”, anche all’interno della casa del Grande Fratello VIP. Tuttavia, c’è anche un altro particolare della Contessa che sta facendo discutere molto il popolo del web. In molti hanno infatti notato alcunesul volto della De, chiedendosi il motivo di quelle strane imperfezioni cutanee. Il mistero in realtà non è tale, perchè era stata la stessa Contessa a parlare pubblicamente di unache l’aveva colpita due anni fa e che stava per diventare letale. Si tratta della dacriocistite, un’infezione del sacco lacrimale, che di fatto va ad ostruire proprio il dotto lacrimale. Molto frequente e poco preoccupante nei bambini, nelle persone di una certa ...

