Le bimbe di Conte non sono più innamorate: il Dpcm contestato dal 49% degli italiani (Di giovedì 29 ottobre 2020) Anche le bimbe di Conte mollano il premier. A dare il colpo di grazia a “Giuseppi”, l’ultimo Dpcm Un italiano su due si dice contrario alla stretta decisa dal governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. È quanto emerge da un sondaggio Emg Acqua/Adnkronos. “Addio a palestre, piscine, cinema e teatri; ristoranti e bar chiusi alle 18. Le misure dell’ultimo Dpcm riguardano le attività che si svolgono nel tempo libero. Lei è favorevole o contrario a queste nuove misure del Governo?”. A questa domanda il 49% del campione intervistato si dice contrario, il 44% favorevole e il 7% non risponde. Le bimbe di Conte sedotte e abbandonate Se la distribuzione per genere non registra particolari differenze (tra i contrari il 49% ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 29 ottobre 2020) Anche ledimollano il premier. A dare il colpo di grazia a “Giuseppi”, l’ultimoUn italiano su due si dice contrario alla stretta decisa dal governo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. È quanto emerge da un sondaggio Emg Acqua/Adnkronos. “Addio a palestre, piscine, cinema e teatri; ristoranti e bar chiusi alle 18. Le misure dell’ultimoriguardano le attività che si svolgono nel tempo libero. Lei è favorevole o contrario a queste nuove misure del Governo?”. A questa domanda il 49% del campione intervistato si dice contrario, il 44% favorevole e il 7% non risponde. Ledisedotte e abbandonate Se la distribuzione per genere non registra particolari differenze (tra i contrari il 49% ...

