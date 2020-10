L’appello dei coordinamenti di zona sud ovest per le primarie torinesi: “Vogliamo più coinvolgimento e dialogo” (Di giovedì 29 ottobre 2020) I coordinamenti di zona sud ovest con i loro responsabili Rossano Gianoglio, di Rivalta, e Dario Lorenzoni di Grugliasco lanciano un appello a quello che sarà il nuovo sindaco metropolitano per un maggiore dialogo e coinvolgimento. Una richiesta che i circoli del territorio portano avanti da tempo ma che in previsione delle prossime elezioni viene ribadita anche una prospettiva di discussione interna alla coalizione di centro sinistra in vista delle primarie. “Nella prossima primavera Torino andrà ad eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale – dicono Rossano Gianoglio e Dario Lorenzoni – ed è ben chiaro a tutti che la figura del sindaco è connaturata con quello della città metropolitana, ben oltre quindi i ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 29 ottobre 2020) Idisudcon i loro responsabili Rossano Gianoglio, di Rivalta, e Dario Lorenzoni di Grugliasco lanciano un appello a quello che sarà il nuovo sindaco metropolitano per un maggiore dialogo e. Una richiesta che i circoli del territorio portano avanti da tempo ma che in previsione delle prossime elezioni viene ribadita anche una prospettiva di discussione interna alla coalizione di centro sinistra in vista delle. “Nella prossima primavera Torino andrà ad eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale – dicono Rossano Gianoglio e Dario Lorenzoni – ed è ben chiaro a tutti che la figura del sindaco è connaturata con quello della città metropolitana, ben oltre quindi i ...

