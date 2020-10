Il Maurizio Costanzo Show riempie il Parioli nonostante il Dpcm? Ecco una proposta semiseria per rimediare (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continuano le polemiche intorno alla decisione del Maurizio Costanzo Show di riempire il teatro anche dopo il Dpcm che aveva decretato la chiusura di cinema e teatri. Questa bufera potrebbe suggerire a Costanzo un atto di coraggio, analogo a quello che nel 1981 gli permise di ammettere l’iscrizione alla Loggia P2. Una scelta d’umiltà che potrebbe ripetere oggi, chiedendo scusa a tutti i teatri italiani, che saranno chiusi almeno fino al 24 novembre. Un’alternativa: firmare uno dei tanti appelli per la riapertura dei teatri in tutta Italia oppure lanciare un suo personale appello per chiedere la chiusura del suo, il Teatro Parioli. Oppure ancora, organizzare una serata al Parioli che metta in scena la pace delle parti della “commedia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Continuano le polemiche intorno alla decisione deldi riempire il teatro anche dopo ilche aveva decretato la chiusura di cinema e teatri. Questa bufera potrebbe suggerire aun atto di coraggio, analogo a quello che nel 1981 gli permise di ammettere l’iscrizione alla Loggia P2. Una scelta d’umiltà che potrebbe ripetere oggi, chiedendo scusa a tutti i teatri italiani, che saranno chiusi almeno fino al 24 novembre. Un’alternativa: firmare uno dei tanti appelli per la riapertura dei teatri in tutta Italia oppure lanciare un suo personale appello per chiedere la chiusura del suo, il Teatro. Oppure ancora, organizzare una serata alche metta in scena la pace delle parti della “commedia ...

