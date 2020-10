I cori contro Salvini da parte dei ristoratori che manifestavano a Roma (Di giovedì 29 ottobre 2020) Matteo Salvini non ha mai fatto nulla per negare quanto sia una buona forchetta. Ma questa volta, il boccone deve essere stato indigesto: il leader della Lega, infatti, si è presentato – con tanto di mascherina a supporto di Donald Trump – alla manifestazione dei ristoratori organizzata davanti al Pantheon a Roma. Tuttavia, al suo arrivo e quando si è fermato a parlare con i giornalisti, ci sono stati cori contro Salvini. LEGGI ANCHE > Anche il Cts dice che se non si rispetteranno le regole, ce ne saranno di più dure cori contro Salvini, il video della protesta “Vattene, buffone!” Salvini contestato alla manifestazione dei ristoratori a ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Matteonon ha mai fatto nulla per negare quanto sia una buona forchetta. Ma questa volta, il boccone deve essere stato indigesto: il leader della Lega, infatti, si è presentato – con tanto di mascherina a supporto di Donald Trump – alla manifestazione deiorganizzata davanti al Pantheon a. Tuttavia, al suo arrivo e quando si è fermato a parlare con i giornalisti, ci sono stati. LEGGI ANCHE > Anche il Cts dice che se non si rispetteranno le regole, ce ne saranno di più dure, il video della protesta “Vattene, buffone!”contestato alla manifestazione deia ...

