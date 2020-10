FOTO | I meme sul Covid? Dilagano e aiutano a superare i momenti difficili | ma non fanno ridere tutti

Leggi su dire

(Di giovedì 29 ottobre 2020) BOLOGNA – Vignette, meme, battute e gag: ridere sulla pandemia per sdrammatizzare. L'umorismo legato al Coronavirus (dalla quarantena alla gestione dell'epidemia da parte delle istituzioni) è stato uno dei fili conduttori degli ultimi mesi. Come in ogni dramma, c'è una fetta di popolazione che risponde anche ridendoci su, o almeno provandoci. Ma questo umorismo, c'è da dire, non piace a tutti. Lo prova una ricerca a cui ha lavorato la Scuola Universitaria Superiore Iuss Pavia (ci hanno lavorato Luca Bischetti, Paolo Canal e Valentina Bambini), che ha studiato l'apprezzamento dell'umorismo legato al Covid-19 e quali sono i fattori di personalità che lo regolano. Le persone intervistate sono state 1.751 distribuiti su tutto il territorio italiano. I risultati dello studio sono stati recentemente pubblicati sulla rivista scientifica Lingua. Ebbene, chi ride e che non ride sul Covid? E perchè?