Eurozona | fiducia economia e consumatori stabile

(Teleborsa) – E' stabile la fiducia dell'economia di Eurolandia nel mese di ottobre. L'indice che misura il sentiment complessivo è risultato invariato a 90,9 punti, risultando superiore al consensus di 89,5 punti. La fiducia del complesso dell'Unione Europea resta ferma a 90 punti. Per quanto riguarda le componenti dell'indice per l'Eurozona, la fiducia dei consumatori è ferma a -15,5, il clima nell'industria sale a -9,6 punti, nei servizi peggiora lievemente a -11,8, nel commercio al dettaglio sale -6,9 e nell'ambito dei servizi finanziari cala a +3,3. Nelle costruzioni la fiducia migliora a -8,4 punti. Da qualche tempo la Commissione ha introdotto un nuovo indicatore sulle ...

dalla Spagna l'inflazione ottobre, dall'Italia le retribuzioni contrattuali nel III trimestre, dall'Eurozona la fiducia dei consumatori a ottobre, dagli Stati Uniti il Pil nel terzo trimestre.

La Commissione Europea ha reso noto che l’Indice di Fiducia dei Consumatori in ottobre si è attestato a un tasso annuale di -15,5 punti risultando pari alle attese e alla lettura preliminare. Anche a ...

