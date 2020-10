Elisabetta Gregoraci | l’ex Mino Magli | «Mi ha tradito | io reso complice di un piano studiato a tavolino»

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Tra i personaggi più importanti di quest’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ indubbiamente, che per un motivo o per un altro è sempre sotto i riflettori, al centro del gossip. Da che è entrata nella casa del “Gf Vip” non c’è stata pace per lei: prima la lite a distanza con l’ex marito Flavio Briatore, poi il flirt con Pierpaolo Pretelli. A sganciare una bomba sulle pagine del settimanale “Oggi” in edicola, ex fidanzato della showgirl. leggi anche l’articolo —> “Pomeriggio 5”, Lory Del Santo: «Amedeo Goria ci ha provato con me, mi ha detto cose intime», l’ex...