Coronavirus, il rapporto Gimbe: +108% di decessi in una settimana. «Senza immediate chiusure locali, servirà un mese di lockdown nazionale» (Di giovedì 29 ottobre 2020) Peggiorano di settimana in settimana i dati sull'epidemia di Coronavirus in Italia. Nel suo monitoraggio dal 21 al 27 ottobre, la Fondazione Gimbe ha evidenziato come la gestione dell'emergenza è ormai «fuori controllo Senza immediate chiusure dei locali». Per fermarla, l'unica alternativa è «un mese di lockdown nazionale». I dati degli ultimi sette giorni mostrano, rispetto alla settimana precedente, un aumento del 108% dei decessi e dell'89% dei casi.

