Conte: “Serve risposta coordinata”. Tutto pronto per il lockdown europeo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si era detto, a più riprese, che il governo avrebbe fatto il possibile per evitare un nuovo lockdown, potenzialmente devastante per le tante attività già messe in difficoltà da mesi e mesi di restrizioni. La realtà, però, è che l’ipotesi di una chiusura totale, a livello nazionale ed europeo, è sempre più forte. Si sta convincendo, ormai, anche il premier Giuseppe Conte, che pure aveva opposto inizialmente qualche resistenza consapevole del fatto che, stavolta, a livello di popolarità il primo ad andarci di mezzo sarebbe proprio lui. L’ultimo intervento del premier, però, in questo senso è stato chiaro. Quella “subdola e repentina” curva dei contagi non lascia scampo. La sensazione è che ormai si marci spediti verso misure ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 29 ottobre 2020) Si era detto, a più riprese, che il governo avrebbe fatto il possibile per evitare un nuovo, potenzialmente devastante per le tante attività già messe in difficoltà da mesi e mesi di restrizioni. La realtà, però, è che l’ipotesi di una chiusura totale, a livello nazionale ed, è sempre più forte. Si sta convincendo, ormai, anche il premier Giuseppe, che pure aveva opposto inizialmente qualche resistenza consapevole del fatto che, stavolta, a livello di popolarità il primo ad andarci di mezzo sarebbe proprio lui. L’ultimo intervento del premier, però, in questo senso è stato chiaro. Quella “subdola e repentina” curva dei contagi non lascia scampo. La sensazione è che ormai si marci spediti verso misure ...

