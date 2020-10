Almamegretta | 25 anni dopo Sanacore | «Siamo molto cambiati | ma sempre fedeli a noi stessi»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 29 ottobre 2020) Venticinque anni fa un gruppo di ragazzi napoletani prendeva un vaporetto per Procida («la nostra Giamaica»). Lì sarebbe nato Sanacore, album diventato subito internazionale e ancora oggi identificativo della band e di una generazione. Così per festeggiarne l’anniversario gli Almamegretta hanno voluto ripubblicarlo. Un’edizione rimasterizzata in doppio vinile, in cd, con due inediti – Tamms Dub e Heartical Dub – e foto delle sessioni di registrazione. Lo considerano un regalo ai tanti (e fedelissimi) fan, da Nun te scurdà, a ‘O sciore cchiù felice e Sanacore. «Lo conoscono a memoria molto più di noi», rivela la voce del gruppo Raiz (Gennaro Della Volpe), «Per molti anni ho cambiato il ritornello e se ne sono sempre accorti. Noi promettiamo di essere fedeli. Loro cercano il te di 25 anni, anche se inevitabilmente siamo molto cambiati».