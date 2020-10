Alessia Marcuzzi | “Tampone negativo!”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 29 ottobre 2020) L’annuncio della conduttrice Dopo l’assenza durante l’ultima puntata de “Le Iene”, la conduttriceha informato i suoi fan sull’esito del tampone. Leggi anche: Carlo Conti: “Vi comunico che sono positivo al covid” Prima della trasmissione era risultata positiva al test sierologico e negativa al tampone antigenico ma si era comunque dovuta isolare per policy aziendale in attesa del risultato del tampone molecolare. Visualizza questo post su Instagram Purtroppo non saro’ alle Iene questa sera. Come sempre, appena arrivata agli studi di Cologno, ho effettuato il test rapido tramite pungidito. L’esito era positivo. Cosi’ mi sono sottoposta ad un test antigenico tramite tampone, e da questo fortunatamente ho avuto esito NEGATIVO. A questo punto per ...