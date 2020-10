Vuelta 2020 | decima tappa | data | orari | tv e streaming

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ladella, in programma venerdì 30 ottobre, porta la corsa spagnola da Castro Urdiales a Suances dopo 185 chilometri che per buona parte attraversano la costa della Cantabria. Un’altra frazione che non dovrebbe portare grandi sconvolgimenti in classifica generale, anche se qualche strappo nel finale renderà complicata la vita ai velocisti meno resistenti. Sportface vi racconterà lagiorno dopo giorno con dirette live, classifiche aggiornate e molto altro ancora per non farvi perdere nulla.E TV – I corridori prenderanno il via da Castro Urdiales alle ore 12:45, con gli organizzatori che hanno programmato l’arrivo a Suances tra le 17:00 e le 17:30 in base alla mediadella corsa. Gli ...