Viabilità Roma Regione Lazio del 28-10-2020 ore 08 | 45

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 28 OTTOBREORE 08:35 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL CONSUET APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACOMINCIAMO CON LA A1 FIRENZESULLA QUALE UN INCIDENTE TRA I CASELLI DI ATTIGLIANO E ORTE CAUSA CODE IN DIREZIONE FIRENZE CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA DOVE SI STA IN CODA TRA CASTEL GIUBILEO E VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA NELLA CAPITALE DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA PALOMBARESE NEI DUE SENSI TRA PONTE DELLE TAVOLE E VIA DI SANTA LUCIA SI STA IN CODA ANCHE SU VIA OSTIENSE ALL’ALTEZZA DI VITINIA NUOVAMENTE IN DIREZIONEPASSIAMO ...