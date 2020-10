The Midnight Sky: il trailer ufficiale dello sci-fi di George Clooney (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il premio Oscar George Clooney torna alla regia con un nuovo elettrizzante sci-fi che lo vede anche protagonista. The Midnight Sky arriverà su Netflix il 23 dicembre. Leggi su nospoiler (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Il premio Oscartorna alla regia con un nuovo elettrizzante sci-fi che lo vede anche protagonista. TheSky arriverà su Netflix il 23 dicembre.

