Spezzeremo le reni al virus. Il cinegiornale di Conte è un tormentone (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Spezzeremo le reni al virus. Così termina il cinegiornale parodia di Matteo Brandi che prende di mira la propaganda del governo Conte all'indomani del nuovo Dpcm. Come un cinegiornale del Ventennio, il video passa in rassegna le conquiste e le frecce all'arco di una nazione in grado di tenere sotto controllo la pandemia e di sconfiggerla. Chiaramente non è vero niente. Ma il cinegiornale di Conte targato Matteo Brandi è già diventato un tormentone sul web. Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 ottobre 2020)leal. Così termina ilparodia di Matteo Brandi che prende di mira la propaganda del governoall'indomani del nuovo Dpcm. Come undel Ventennio, il video passa in rassegna le conquiste e le frecce all'arco di una nazione in grado di tenere sotto controllo la pandemia e di sconfiggerla. Chiaramente non è vero niente. Ma ilditargato Matteo Brandi è già diventato unsul web.

