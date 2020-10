Patrimoniale e record di investimenti | ecco la manovra della sinistra spagnola

Leggi su it.insideover

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Pedro Sanchez e Pablo Iglesias sono convinti: laè la strada a loro avviso più adatta per mandare un segnale di equità per la ripresaSpagna. Il governo di coalizione tra i socialisti e ladi Unidas Podemos, infatti, nella previsione per la legge di bilancio 2021 prevede di inserire misure finalizzate ad … InsideOver.