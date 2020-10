Parma, poliziotto dà un calcio ad un manifestante: sospeso dal servizio operativo (Di mercoledì 28 ottobre 2020) poliziotto dà un calcio ad un manifestante durante le proteste al Parma. Accertamenti in corso. Parma – E’ stata aperta un’indagine dalla Procura di Parma sul calcio di un poliziotto ad un manifestante durante le proteste contro il dpcm. L’episodio è stato portato alla luce grazie ad alcuni video postati sui social. Nei filmati, come scritto da La Repubblica, si vede l’agente dare un calcio al dimostrante, che era già stato bloccato da due colleghi. Una vicenda che ha provocato la protesta di molte persone. L’agente è stato sospeso dal servizio operativo per accertare meglio quanto successo e ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 28 ottobre 2020)dà unad undurante le proteste al. Accertamenti in corso.– E’ stata aperta un’indagine dalla Procura disuldi unad undurante le proteste contro il dpcm. L’episodio è stato portato alla luce grazie ad alcuni video postati sui social. Nei filmati, come scritto da La Repubblica, si vede l’agente dare unal dimostrante, che era già stato bloccato da due colleghi. Una vicenda che ha provocato la protesta di molte persone. L’agente è statodalper accertare meglio quanto successo e ...

