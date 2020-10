Mare Fuori 2 ci sarà (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Mare Fuori - Carolina Crescentini La prima stagione di Mare Fuori, dopo una partenza all’8% di share, ha subito un lieve calo, chiudendo il bilancio delle prime cinque puntate al 7%. Ma, al di là dei risultati auditel, la serie Rai Fiction e Picomedia ha offerto al pubblico un racconto molto forte, coinvolgente, duro e allo stesso tempo empatico (qui la nostra recensione completa), che merita un secondo capitolo e lo avrà. La decisione di andare avanti, considerato il peso artistico e sociale del progetto, era già stata presa prima ancora del debutto, tanto è vero che durante la conferenza stampa di presentazione il produttore Roberto Sessa aveva annunciato che la seconda stagione era già in fase di scrittura. I telespettatori di Rai 2 continueranno, dunque, a seguire le storie ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 28 ottobre 2020)- Carolina Crescentini La prima stagione di, dopo una partenza all’8% di share, ha subito un lieve calo, chiudendo il bilancio delle prime cinque puntate al 7%. Ma, al di là dei risultati auditel, la serie Rai Fiction e Picomedia ha offerto al pubblico un racconto molto forte, coinvolgente, duro e allo stesso tempo empatico (qui la nostra recensione completa), che merita un secondo capitolo e lo avrà. La decisione di andare avanti, considerato il peso artistico e sociale del progetto, era già stata presa prima ancora del debutto, tanto è vero che durante la conferenza stampa di presentazione il produttore Roberto Sessa aveva annunciato che la seconda stagione era già in fase di scrittura. I telespettatori di Rai 2 continueranno, dunque, a seguire le storie ...

