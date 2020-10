Gucci il marchio più desiderato, e le ciabatte nuovo must have, ecco come cambiano gli acquisti degli uomini (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’emergenza sanitaria continua a stravolgere l’industria della moda e a cambiare le abitudini dei consumatori, come dimostra la classifica di marchi e «desiderata» che ha stilato Lyst, la piattaforma di ricerca di moda globale. Quello che emerge è che la mentalità del consumatore sta continuando a cambiare, adattandosi chiaramente ai tempi che corrono, come l’analisi del comportamento di oltre 9 milioni di utenti ha messo in luce. Il report di Lyst prende in considerazione anche i dati di ricerca Google e le metriche dei social media, tra cui la crescita dei follower dei brand, le menzioni dei prodotti su molteplici piattaforme, le statistiche di engagement e la ricerca di parole chiave correlate in un periodo di 3 mesi. Quindi tenetevi forte: stiamo per scoprire cosa «googoliamo», desideriamo e ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’emergenza sanitaria continua a stravolgere l’industria della moda e a cambiare le abitudini dei consumatori,dimostra la classifica di marchi e «desiderata» che ha stilato Lyst, la piattaforma di ricerca di moda globale. Quello che emerge è che la mentalità del consumatore sta continuando a cambiare, adattandosi chiaramente ai tempi che corrono,l’analisi del comportamento di oltre 9 milioni di utenti ha messo in luce. Il report di Lyst prende in considerazione anche i dati di ricerca Google e le metriche dei social media, tra cui la crescita dei follower dei brand, le menzioni dei prodotti su molteplici piattaforme, le statistiche di engagement e la ricerca di parole chiave correlate in un periodo di 3 mesi. Quindi tenetevi forte: stiamo per scoprire cosa «googoliamo», desideriamo e ...

Lyst incorona Gucci. Secondo quanto riportato dalla classifica trimestrale della piattaforma di ricerca di moda, è il marchio di Kering a scalare la classifica del terzo quarter posizionandosi al ...

Non è la prima volta che il marchio italiano propone prodotti incentrati sull’aspetto “consumato” e “stanco” dell’abbigliamento. Alla fine del 2018, Gucci ha lanciato la GG Distressed, una scarpa da ...

