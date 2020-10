Daydreamer Anticipazioni Turche | Sanem distrutta | Can brucia il suo Romanzo e manda in ospedale Yigit

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Ledici rivelano che nelle nuove Puntate della Soap di Canal5, Can manderàinche lo accusa di aver distrutto il libro ditra le fiamme.

Le Anticipazioni turche di Daydreamer ci rivelano che nelle nuove Puntate della Soap di Canal5, Can manderà Yigit in ospedale che lo accusa di aver distrutto il libro di Sanem tra le fiamme. Indice ...La programmazione della soap turca, con protagonisti Sanem e Can, cambia nuovamente e questa volta la Mediaset fa una graditissima sorpresa al pubblico di Canale 5 ...