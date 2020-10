Covid | positivo giocatore della Dinamo Sassari | test alla squadra

LaStampa : Covid, positivo il ragioniere generale dello Stato. Il ministro Gualtieri in isolamento - Agenzia_Ansa : Gerry Scotti: 'Sono positivo al #Covid-19. Volevo essere io a dirvelo. Sono a casa, sotto controllo medico' #ANSA - Gazzetta_it : #CristianoRonaldo ancora positivo al #Covid: salta il Barcellona - AnsaSardegna : Positivo uno dei due sfidanti a ballottaggio P.Torres. Mulas è candidato a sindaco con il centrosinistra #ANSA - CM_Memorabili : Rocco Siffredi positivo al Covid-19: contagiata la famiglia, l’autista e la colf [+COMMENTI] -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivo

Il Messaggero

Crescono le terapie intensive, +76, e i ricoveri ordinari, +991. Sono 17.012 i nuovi casi e 141 i morti. Tamponi oltre 124mila (quasi 40 mila in meno). In Lombardia 3.570 nuove infezioni, la Toscana s ...LUCCA. Ci sono altri quattro giocatori positivi, oltre a un membro dello staff tecnico, nelle fila della Lucchese. Questo comporta che la partita di domenica in trasferta sul campo dell'Olbia non verr ...