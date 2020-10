Chiusura scuole, Mastella e Del Prete in coro: “Contagi nelle classi da non trascurare” (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e dell’assessora all’Istruzione, Rossella Del Prete. “Condividiamo le preoccupazioni e le legittime istanze poste, a nome di tanti altri genitori, dalle due mamme avvocato, che chiedono alle autorità politiche nazionali ed a quelle locali di prendere a cuore la questione relativa alla Chiusura delle scuole, soprattutto per i più piccoli. Come più volte abbiamo riferito, negli ultimi mesi c’è stata una grande profusione di energie e di attenzioni nei confronti delle scuole, in particolare, per quelle di pertinenza comunale, verso le scuole dell’infanzia, della primaria e delle medie inferiori. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 ottobre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del sindaco di Benevento, Clemente, e dell’assessora all’Istruzione, Rossella Del. “Condividiamo le preoccupazioni e le legittime istanze poste, a nome di tanti altri genitori, dalle due mamme avvocato, che chiedono alle autorità politiche nazionali ed a quelle locali di prendere a cuore la questione relativa alladelle, soprattutto per i più piccoli. Come più volte abbiamo riferito, negli ultimi mesi c’è stata una grande profusione di energie e di attenzioni nei confronti delle, in particolare, per quelle di pertinenza comunale, verso ledell’infanzia, della primaria e delle medie inferiori. ...

welikeduel : Didattica a distanza, Rodari nei Quartieri Spagnoli e scuole che resistono: a Napoli, dopo la chiusura delle scuole… - Agenzia_Ansa : Una #palestra a cielo aperto al #Pantheon, protestano i lavoratori dello #sport. In seguito alla chiusura di centri… - TeresaBellanova : Quando ha saputo della chiusura delle scuole, il maestro Tonino Stornaiuolo non ci ha pensato due volte e con lo za… - zingaradellaria : NO alla chiusura delle palestre, delle piscine e delle scuole di yoga e danza. - Firma la petizione!… - SORINGABIB1 : RT @SORINGABIB1: GIUSEPPE CONTE A SORPRESO POSITIVO CON L'ULTIMO DPCM! NON DEVONO CHIUDERE ALLE 18 HO ALLE 21, BASTA IL COPRIFUOCO DALLE… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiusura scuole Ricciardi: “Con la chiusura delle scuole avremo il 15% di riduzione dei contagi” Orizzonte Scuola CORONAVIRUS: DAL COMUNE DI ATRI TABLET A DISPOSIZIONE DEGLI STUDENTI

ATRI – L’amministrazione comunale di Atri ha fatto consegnare ai due istituti superiori della città, IIS ‘Zoli’ e il Polo Liceale ‘Illuminati’, alcuni tablet da distribuire agli studenti che ne siano ...

Scuola digitale, il governo mette sul piatto 85 mln per i device

Gli istituti acquisteranno, tramite convenzioni Consip, dispositivi e strumenti digitali individuali da concedere in comodato d’uso agli studenti meno abbienti ...

ATRI – L’amministrazione comunale di Atri ha fatto consegnare ai due istituti superiori della città, IIS ‘Zoli’ e il Polo Liceale ‘Illuminati’, alcuni tablet da distribuire agli studenti che ne siano ...Gli istituti acquisteranno, tramite convenzioni Consip, dispositivi e strumenti digitali individuali da concedere in comodato d’uso agli studenti meno abbienti ...