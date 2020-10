Angelozzi al Frosinone | due mesi dopo Ora è anche ufficiale

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Guidoal: ora ècon una nota del club. Nel primo pomeriggio avevamo ribadito come sarebbe andato in porto quanto vi avevamo anticipato oltre duefa, era il 26 agosto. In quei giornilasciava il suo posto a Meluso,una storica promozione in A con lo Spezia, ma aveva un discorso molto ben avviato con il, solo da formalizzare. Poco fa la nota del club ciociaro,sarà amministratore con delega alla gestione di tutta l’attività sportiva. Un ruolo quindi molto ampio, una nuova avventurail trionfo con lo Spezia. Foto: TwitterL'articoloal: ...