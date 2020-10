Virus, Roma supera i mille casi: 1.009 nelle ultime 24 ore. Nel Lazio 1.993 positivi e 23 morti (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono 1.993 i casi di nel secondo il bollettino del 27 ottobre 2020, con oltre 25mila tamponi, +6.231 rispetto a ieri. I decessi sono stati 23 e 234 i guariti. Migliora quindi leggermente il rapporto ... Leggi su leggo (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono 1.993 idi nel secondo il bollettino del 27 ottobre 2020, con oltre 25mila tamponi, +6.231 rispetto a ieri. I decessi sono stati 23 e 234 i guariti. Migliora quindi leggermente il rapporto ...

alex_orlowski : 90% dei ristoranti che frequento, da Milano a Roma, fino all’altro giorno facevano tavolate con 20 e più persone. M… - RaiRadio2 : «Conosco il motivo per cui sono ricoverato per #Covid al Gemelli di Roma. Se lo conosco vuol dire che ho presente l… - rubio_chef : ”Lockdown necessario per Milano e Napoli: qui si può prendere il virus anche al bar” cit. @WRicciardi. A Roma invec… - Paolo05263412 : RT @LoPsihologo: Qui metro di Roma. Scale mobili rotte, tutti ammassati. Se non ci si becca qui il virus, significa che siamo immuni foreve… - andreatorti90 : RT @LoPsihologo: Qui metro di Roma. Scale mobili rotte, tutti ammassati. Se non ci si becca qui il virus, significa che siamo immuni foreve… -