VIDEO – Saltano i tombini | s’allagano i rioni Olivieri e Porto

Leggi su ladenuncia

(Di martedì 27 ottobre 2020) Non reggono inella zona portuale di Salerno: la pioggia battente della mattinata del 27 ottobre ha prodotto, di fatto, l’impraticabilità dei marciapiedi di via Benedetto Croce (rione) e, sotto, di via Ligea. Nel primo caso l’acqua, come si vede dalle immagini, è defluita a valle – sotto forma di potenti ruscelli – grazie alla pendenza della strada che unisce Salerno con Vietri sul Mare; nel secondo caso si è appantanata ai bordi delcommerciale, essendo via Ligea pianeggiante., s’allagano iLa Denuncia.