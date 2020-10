Viabilità Roma Regione Lazio del 27-10-2020 ore 18 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 27 OTTOBREORE 18:35 ALESSIO CONTI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CONSUL RACCORDO IN ESTERNA, CI SONO CODE TRA VIA DEL MARE E ARDEATINA IN INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA CAUSA QUESTA DELLE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA FIORENTINI AL RACCORDO IN USCITA DAPER UN INCIDENTE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO VERSOCI SONO INCOLONNAMENTI DA SETTECAMINI IN USCITA DATROVIAMO UN ALTRO INCIDENTE SULL’AURELIA CHE CREA CODE TRA MASSIMINA E MALAGROTTA CI SPOSTIAMO SULLA PONTINADOVE IL TRAFFICO E’ ANCORA INTENSO VERSO LATINA CON CODE TRA VIA STRAMPELLI E APRILIA A CAUSA DI UN INCIDENTE ...