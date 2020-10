Tutti i medici contro il Dpcm | “Misure inutili e dannose | ha vinto il terrorismo”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 27 ottobre 2020) Roma, 27 ott – Questo nuovo, fortemente voluto da Giuseppe Conte, non piace a nessuno. Non piace di sicuro a molti italiani, che stanno protestando in tutta la nazione per le gravissime ripercussioni socioeconomiche che avranno queste misure anticontagio. Ma ilnon piace neanche a diversied esperti, che non hanno esitato a bocciare sonoramente il governo e i soloni del Comitato tecnico scientifico (Cts). A usare le parole più dure è stata l’immunologa Antonella Viola dell’Università di Padova, che ha definito il decreto «una decisione irrazionale, cieca, assurda». Di più: il«avrà un impatto disastroso sulla salute di moltissimi individui e di tutta la collettività. Nel tempo, aumenteranno i casi di depressione, i ...