Traffico Roma del 27-10-2020 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 27 ottobre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane notizie di maggior rilievo al momento l’incidente sulla Pontina si tratta di un incidente che da alcune ore provoca notevoli disagi tra Pomezia e Castel di Decima lunghe le code versoripercussioni possibili sulla via Laurentina proseguono in questi giorni disagi per chi si muove con la ferrovianord Viterbo anche oggi corse cancellate al momento è cancellata la corsa in programma per le 9 da Montebello e nel pomeriggio non saranno effettuate alcune corse in zona Salaria Villa Ada per i lavori in via di Priscilla ...