Camionista trovato morto nel lettino del proprio mezzo: il tir era fermo da qualche giorno in un'area di servizio del padovano PADOVA – Ieri mattina un camionista di nazionalità albanese è stato trovato morto nel lettino del proprio mezzo fermo da tempo nella piazzola di un'area di servizio a Monselice, nel padovano. I vigili del … L'articolo Tir fermo da troppo tempo: l'agghiacciate ritrovamento proviene da YesLife.it.

Cronaca - La vittima Si tratta di un 45enne di origini albanesi che è deceduto sul posto per un probabile malore. Accertamneti da parte del medico del SUEM. Sul posto i carabinieri. Le operazioni di ...

Tragedia in area di servizio: nella tarda mattina di oggi - 26 ottobre - i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rovigana a Monselice (Padova) all’interno di un’area di ...

Cronaca - La vittima Si tratta di un 45enne di origini albanesi che è deceduto sul posto per un probabile malore. Accertamneti da parte del medico del SUEM. Sul posto i carabinieri. Le operazioni di ...Tragedia in area di servizio: nella tarda mattina di oggi - 26 ottobre - i vigili del fuoco sono intervenuti in via Rovigana a Monselice (Padova) all'interno di un'area di ...