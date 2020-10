Sure: 10 miliardi all’Italia per la Cassa Integrazione Guadagni (Di martedì 27 ottobre 2020) Sure (Supporto agli Stati Membri per aiutare a proteggere i posti di lavoro e i lavoratori), il programma europeo per la Cig, erogherà 10 miliardi all’Italia. Il programma Sure prevede cento miliardi di prestiti a tassi bassi, finanziati con obbligazioni Ue, 27,4 destinati all’Italia. Si tratta di uno dei tre “pilastri” predisposti dall’Unione europea prima del Recovery … L'articolo Sure: 10 miliardi all’Italia per la Cassa Integrazione Guadagni proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 27 ottobre 2020)(Supporto agli Stati Membri per aiutare a proteggere i posti di lavoro e i lavoratori), il programma europeo per la Cig, erogherà 10all’Italia. Il programmaprevede centodi prestiti a tassi bassi, finanziati con obbligazioni Ue, 27,4 destinati all’Italia. Si tratta di uno dei tre “pilastri” predisposti dall’Unione europea prima del Recovery … L'articolo: 10all’Italia per laproviene da YesLife.it.

vonderleyen : Oggi ???? ha ricevuto €10 miliardi in prestiti nel quadro del piano UE SURE, a supporto di regimi nazionali di riduzi… - RaiNews : 'Ho buone notizie per l'Italia: il programma Sure è pronto', così la presidente della Commissione europea - pdnetwork : Dopo il successo sui mercati finanziari per la prima emissione dei titoli del programma #SURE della settimana scors… - MattiaSimone97 : RT @vonderleyen: Oggi ???? ha ricevuto €10 miliardi in prestiti nel quadro del piano UE SURE, a supporto di regimi nazionali di riduzione del… - MatttBBB : RT @vonderleyen: Oggi ???? ha ricevuto €10 miliardi in prestiti nel quadro del piano UE SURE, a supporto di regimi nazionali di riduzione del… -