Scanzi “tifa” Covid | “Fossi Conte mi godrei lo spettacolo di vedervi morire”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 27 ottobre 2020) Arezzo, 28 ott – Per Salvini, Andreaha coniato il termine di “cazzaro verde”. Noi, per lui, scomodiamo nientemeno che l’epiteto utilizzato – pare – da D’Annunzio per Marinetti: “un cretino fosforescente”. L’ultima uscita del parcheggiatore folle di Arezzo (ah, avete per caso sentito repliche? Noi no!) non è neanche di suo pugno, ma per essere uscito dai recinti del suo ego e averla condivisa sulla sua pagina deve certamente apprezzarla punto per punto. E da qui si evince che il poveronel disperato tentativo di diventare l’influencer più importante di tutti i tempi ormai rasenta la follia.: “Misure svedesi permorire come mosche” Il nostro cretino fosforescente condivide il testo di tale Lorena ...