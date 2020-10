Rita Pavone senza freni: “Ho 75 anni e vorrei dare una…” (Di martedì 27 ottobre 2020) Non sarà la prima esperienza per Rita Pavone vestire i panni di giudice e valutare le performace musicali dei candidati. Perché la cantante e attrice italiana soprannominata tempo fa “Pel di carota” si è già cimentata nel ruolo lo scorso anno per i ragazzi di Sanremo Young. Ma fare il giudice nel programma musicale di Canale 5 All Together Now non è la stessa cosa e lo ha dichiarato di recente tra le pagine del noto settimanale TV Sorrisi e Canzoni. “Qui è diverso, c’è l’interazione con il “muro” e con i colleghi di giuria. Mi diverto moltissimo, soprattutto con J-Ax. – Dichiara la cantante che ha poi proseguito dicendo: “Francesco è molto simpatico, Anna è una donna in gamba e la conosco da quando era una ragazzina ma ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 ottobre 2020) Non sarà la prima esperienza pervestire i pdi giudice e valutare le performace musicali dei candidati. Perché la cantante e attrice italiana soprannominata tempo fa “Pel di carota” si è già cimentata nel ruolo lo scorso anno per i ragazzi di Sanremo Young. Ma fare il giudice nel programma musicale di Canale 5 All Together Now non è la stessa cosa e lo ha dichiarato di recente tra le pagine del noto settimanale TV Sorrisi e Canzoni. “Qui è diverso, c’è l’interazione con il “muro” e con i colleghi di giuria. Mi diverto moltissimo, soprattutto con J-Ax. – Dichiara la cantante che ha poi proseguito dicendo: “Francesco è molto simpatico, Anna è una donna in gamba e la conosco da quando era una ragazzina ma ...

