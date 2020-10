Più acqua del previsto sulla Luna | la scoperta firmata anche dall’Università di Chieti

Leggi su yeslife

(Di martedì 27 ottobre 2020) Due studi pubblicati hanno rivelato la presenza di, in quantità non sospette Pensavamo di sapere tuttoe ora arriva unaper solleticare ancora di più le ambizioni spaziali dell’Uomo. Due studi pubblicatirivista Nature Astronomy hanno rivelato la presenza disul nostro satellite naturale in proporzioni che non sospettavamo. Quest’potrebbe … L'articolo Piùdel: ladall’Università diproviene da YesLife.it.