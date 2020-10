Milan Roma: Giacomelli imbarazzante, ma il Var era in coprifuoco? (Di martedì 27 ottobre 2020) Il posticipo Milan-Roma ha riportato in prima pagina le polemiche arbitrali, complice un Giacomelli disastroso e la totale inefficienza dell’addetto Var Nasca Ci risiamo, dopo settimane di (relativa) tranquillità, ecco riesplodere puntualmente il caos arbitraggi in Serie A. La direzione di Giacomelli in Milan-Roma è stata oggettivamente pessima, tuttavia forse ancor peggiore è stato il rapporto con il Var, mai così ininfluente nella condotta di gara. Inutile girarci attorno, nel mirino della critica c’è il fischietto triestino e, in particolare, i due rigori concessi con dabbenaggine. I contatti Pedro-Bennacer e Calhanoglu-Mancini interpretati come abbagli colossali. Penalty che non sarebbero accettabili nemmeno in Terza Categoria, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Il posticipoha riportato in prima pagina le polemiche arbitrali, complice undisastroso e la totale inefficienza dell’addetto Var Nasca Ci risiamo, dopo settimane di (relativa) tranquillità, ecco riesplodere puntualmente il caos arbitraggi in Serie A. La direzione diinè stata oggettivamente pessima, tuttavia forse ancor peggiore è stato il rapporto con il Var, mai così ininfluente nella condotta di gara. Inutile girarci attorno, nel mirino della critica c’è il fischietto triestino e, in particolare, i due rigori concessi con dabbenaggine. I contatti Pedro-Bennacer e Calhanoglu-Mancini interpretati come abbagli colossali. Penalty che non sarebbero accettabili nemmeno in Terza Categoria, ...

pisto_gol : Arbitraggio comico di Giacomelli: inesistente il rigore concesso alla Roma per fallo di Bennacer su Pedro: il fall… - acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - acmilan : ?? Hungry as ever, find out what new record @Ibra_official set in #MilanRoma ?? - Chiara_28_ : RT @acmilan: ?? Hungry as ever, find out what new record @Ibra_official set in #MilanRoma ?? - Dalla_SerieA : Milan, Kjaer: “Mi hanno voluto qui per dare esperienza. Peccato non aver vinto” - -