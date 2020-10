Medici positivi asintomatici richiamati in corsia in Belgio per fronteggiare il Covid (Di martedì 27 ottobre 2020) Medici positivi asintomatici richiamati in corsia in Belgio per fronteggiare l’ondata di Covid-19. Accade in 10 ospedali di Liegi: a riferirlo è la Bbc citando Philippe Devos, medico di terapia intensiva al Chc Liegi e presidente dell’Associazione belga dei sindacati Medici.Secondo il medico “non c’era altra scelta” se si voleva evitare che il sistema ospedaliero collassasse. Circa un quarto dello staff medico è infatti in malattia per Covid, spiega la Bbc. Nella città belga, una persona su tre sottoposta a tampone risulta positiva. Gli ospedali stanno trasferendo i pazienti altrove e cancellando gli interventi chirurgici non urgenti.Pochi giorni fa, sottolinea ancora ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020)ininperl’ondata di-19. Accade in 10 ospedali di Liegi: a riferirlo è la Bbc citando Philippe Devos, medico di terapia intensiva al Chc Liegi e presidente dell’Associazione belga dei sindacati.Secondo il medico “non c’era altra scelta” se si voleva evitare che il sistema ospedaliero collassasse. Circa un quarto dello staff medico è infatti in malattia per, spiega la Bbc. Nella città belga, una persona su tre sottoposta a tampone risulta positiva. Gli ospedali stanno trasferendo i pazienti altrove e cancellando gli interventi chirurgici non urgenti.Pochi giorni fa, sottolinea ancora ...

ilpost : Il sistema di tracciamento dei contatti dei casi positivi è saltato in molte regioni italiane, investito dal rapido… - dario16564 : @breveinutile Si comprende che il problema è quella linea tratteggiata rossa ? Che se i medici di famiglia non foss… - dario16564 : @FraBaraghini Senza medicina di prossimità ( medici di famiglia) che blocchino il flusso dei semplici positivi ai P… - TheQ_continuum : @MMmarco0 Comunque per essere come a marzo in Lombardia bisogna fare come in Belgio con i medici positivi richiamati in servizio. Next step - Giovanni1962RM : RT @lallosmith: Le proposte di Lallo al governo: 1 -Meno tamponi per avere meno positivi 2 -Aprire le frontiere anzi no 3 -Chiudere le p… -