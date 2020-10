Lorella Cuccarini in lutto | “Non ti dimenticherò mai”

(Di martedì 27 ottobre 2020) Il mondo dello spettacolo e soprattuttopiangono per la triste scomparsa di Cencio Marangoni. Lo storico agente della showgirl è morto a 89 anni dopo aver lottato per tanto tempo contro una brutta malattia. Sono stati molti i personaggi famosi a dedicargli un pensiero, un frase o un ricordo salutandolo per l’ultima volta. Anche Beppe Grillo poche ore fa ha commemorato la sua spiccata personalità con un emozionante messaggio. “Avrei voluto stringerti la mano come ce la siamo stretta 50 anni fa. Quel gesto segnò la nostra amicizia e il nostro legame professionale…” Il ricordo diPer molti non era solo un padre, uno zio o semplicemente un amico. Era anche un pezzo di storia del cabaret italiano amato da molti volti dello spettacolo. Ed ...

1997), and with Italian stars ranging from Claudio Baglioni to Lorella Cuccarini. He gained further fame on the Italian edition of X-Factor. (ANSA).