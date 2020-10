Lobby delle armi, antiabortisti e ultracattolici: chi esulta per la nomina di Barrett (Di martedì 27 ottobre 2020) A 8 giorni dalle elezioni, quando 60 milioni di americani hanno già votato, la nomina della giudice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema è stata confermata da un Senato mai così diviso: nessun senatore della minoranza ha espresso il suo consenso, uno scenario che non si verificava da 151 anni a questa parte. Fervente cattolica, nota per le sue posizioni antiabortiste, durante la cerimonia di giuramento alla Casa Bianca Barrett, 48 anni, si è impegnata a svolgere i suoi doveri di giudice della Corte Suprema “senza alcun timore o favore” nei confronti degli altri rami del governo o delle sue convinzioni personali. Barrett ha parlato dopo aver prestato il primo dei due giuramenti che le consentiranno di entrare ufficialmente in carica. ”È compito di un ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 ottobre 2020) A 8 giorni dalle elezioni, quando 60 milioni di americani hanno già votato, ladella giudice Amy Coneyalla Corte Suprema è stata confermata da un Senato mai così diviso: nessun senatore della minoranza ha espresso il suo consenso, uno scenario che non si verificava da 151 anni a questa parte. Fervente cattolica, nota per le sue posizioni antiabortiste, durante la cerimonia di giuramento alla Casa Bianca, 48 anni, si è impegnata a svolgere i suoi doveri di giudice della Corte Suprema “senza alcun timore o favore” nei confronti degli altri rami del governo osue convinzioni personali.ha parlato dopo aver prestato il primo dei due giuramenti che le consentiranno di entrare ufficialmente in carica. ”È compito di un ...

Ma la potente lobby antiabortista confida nella sua capacità di incidere sul tema, almeno nel lungo periodo. Per i cristiani conservatori, l’ascesa di Barrett ha il gusto di un successo personale.

La "guerra" delle donne e degli Lgbt in Polonia

La lobby Lgbt vuole insegnare ai bambini di quattro anni la masturbazione ... È contro questa Polonia che stanno sfilando le donne dello Strajk Kobiet, lo “sciopero delle donne”. Non c'è spazio per ...

