LIVE Vuelta a España 2020, la tappa di oggi in DIRETTA: diciassette uomini all'attacco. A breve la prima scalata al Puerto de Orduña

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.40 Alcuni atleti hanno perso contatto dal plotone dei big.

14.48 Altri corridori stanno provando ad evadere dal gruppo guidato dalla Ineos Grenadiers della maglia rossa Richard Carapaz.

14.44 Ecco i nomi dei 17 battistrada: Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Jannik Steimle (Deceuninck Quick Step), Rui Costa (UAE Team Emirates), Niklas Eg (Trek Segafredo), Michael Storer (Sunweb) Alex Aranburu (Astana Pro Team), Ide Schelling (Bora Hansgrohe), Matthieu Ladagnous (Groupama FDJ), Magnus Cort Nielsen (EF Pro Cycling), Dorian Godon (AG2R La Mondiale), Stan Dewulf (Lotto Soudal), Victor Lafay, Pierre Luc Périchon (Cofidis), Stefan De Bod (NTT), José Joaquin Rojas (Movistar), Niki Terpstra (Total Direct Energie) e Jonathan Lastra (Caja Rural-Seguros RGA).

14.40 1'40" di vantaggio per la fuga.

