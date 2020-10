Il Collegio 5 | dove è stato girato?

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 27 ottobre 2020) Cambio di location per Il5: la quinta edizione del fortunato programma di Raidue, che torna in onda dal 27 ottobre 2020, alle 21:20, non sarà ambientata alCelana di Caprino Bergamascosono state girate le edizioni precedenti. Le nuove puntate sono state registrate in estate alRegina Margherita di Anagni, una struttura storica in provincia di Frosinone, nel Lazio. La struttura accoglie, ad oggi, oltre al convitto anche una scuola primaria, una scuola secondaria di primo grado con indirizzo musicale, un liceo linguistico ed un liceo delle scienze umane. Il Convitto è dotato di corridoi pieno di storia, di un grande giardino e di ampi spazi. Inaugurato nel 1890, fu dedicato alla Regina Margherita per l’impegno che aveva profuso nel realizzare varie iniziative di ...