Gli albergatori protestano | gli operatori spettacolo si mobilitano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Giuseppe Gagliano, presidente Federalberghi provincia Salerno: “Sposiamo in pieno la posizione espressa oggi dal nostro presidente nazionale Bernabò Bocca. Glisono con il fiato sospeso: trattamenti discriminatori sarebbero incomprensibili. Chiediamo che il contributo a fondo perduto venga destinato anche agli alberghi e alle terme”. Gagliano commenta la seguente nota di Bernabò Bocca: “Comprendiamo le sofferenze e il grido di dolore lanciato dalle altre componenti della filiera turistica, con le quali condividiamo un’amara sorte. Ma non potremmo comprendere un trattamento discriminatorio che finirebbe con il penalizzare la categoria che più di tutte ha subito le conseguenze dei provvedimenti restrittivi, che hanno via via ristretto tutti i flussi turistici, con ...