Giacomelli live e Nasca al Var | uno peggio dell’altro | che senso ha così?

(Di mercoledì 28 ottobre 2020) Capiamo gli errori, da sempre. Ma gli strafalcioni no, quelli non possono essere ammessi. Nella stessa partita in serie, poi, è ancor più inaccettabile. Milan-Roma di ieri sera ha ribadito, purtroppo, illlo sempre più scadente degli arbitri. Nicchi e Rizzoli possono dire quello che vogliono, sono liberi, difenderebbero a prescindere, ma l’evidenza dei fatti non lascia scampo. Ieri abbiamo superato i limiti perché il mediocreassegna due rigori assurdi, sottolineano assurdi, eal Var avalla, certificando a questo punto l’inutilità di quello strumento. Ora si potrebbe disquisire non poco sul fatto chepossa essere all’altezza di partite come Milan-Roma, avevamo diecimila dubbi. E ieri ne abbiamo avuto la conferma. Ma che ...

Autore di un arbitraggio molto discutibile in Milan-Roma, Giacomelli è stato sospeso per un mese. Piero Giacomelli, arbitro di Milan-Roma, è stato sospeso per un mese per le decisioni discutibili ...Nasca - che potrebbe aver perso lo svolgimento dell'azione "live" per rivedere al monitor un episodio precedente - in quei colloqui via radio con l'arbitro evidenziati anche dalle riprese di Sky, ...